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ناشطة سعودية شهيرة تفجر صدمة:« أنا مزدوجة التوجه الجنسي»

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رهف القنون
 
الثلاثاء، 29-09-2020 03:10 م محمد فضل

فجرت لناشطة السعودية الهاربة واللاجئة في كندا رهف القنون، صدمة لدى الجميع بإعلان ميولها الجنسية، بعد سؤال من إحدى المتابعات لها في هذا الشأن.
وأثارت رهف القنون، جدلا كبيرا بين الجمهور، بعد كشفها أنها "ثنائية الجنس"- أي أنها تمارس مع الفتيات والرجال-، حسن سألتها إحدى المتابعات قائلة: "هل أنت ثنائية الجنس؟.. أنا احترمك إذا كنت محافظة أنا أحبك أنتي ملهمتي"، لترد رهف: "نعم.. أنا مزدوجة التوجه الجنسي، وأحبك أيضًا".
واضافت رهف في ردها على أسئلة المتابعين ان عمرها الحقيقي 20، موجهة الشكر للمتابعين، قائلة: "شكرًا جزيلًا لكم! أرسل لك الكثير من الحب والسلام".
وأشارت رهف الى أنها كانت لا ترغب في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: "أنا ممتنة للتغيرات ولرهف الجديدة.. مسالمة وأتمنى السلام للكل".
وكانت «القنون»، كشفت حقيقة انفصالها وسر غياب عشيقها ووالد طفلها لوفولو راندي، عن الظهور برفقتها كالسابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط شائعات عن انفصالهما.
وأكدت رهف أن عشيقها راندي أراد الابتعاد عن كل ما يرتبط بها وبمشاكلها خاصة المتابعين العرب، بعدما ضاق بالهجوم الذي يتعرض له لمجرد أنه على علاقة بها وأنه أنجب منها طفلها الأول.
وأجابت رداً على سؤال من متابع عبر “إنستجرام” قائلة: “NO! ما انفصلنا لكن حبيبي يحتاج يبعد عن المتابعين العرب خصوصا اللي يجون من طرفي.إنسان ما ضركم ولا يحكي لغتكم حتى ولا له صله في دينكم او معتقداتكم، شيء غريب عليه انه يلقى هذا الهجوم والمتابعين. احترموا رغبته”.
 

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