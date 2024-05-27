نادين نجيم تثير الجدل بالظهور مع شاب إسرائيلي





أثارت الفنانة نادين نجيم، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما ظهرت مع “ميك أب أرتست” إسرائيلي.

ونشر الـ"ميك أب أرتست" بنشر فيديو لنادين نجيم في أثناء وضعه المكياج لها.

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، تكشف فيه عن كواليس مشهد صفع محمد الأحمد لها.

وقالت نادين نسيب نجيم: “مشهد صفع محمد الأحمد لى فى مسلسل 2024 حقيقي ولم يكن تمثيلا، وذلك بهدف إظهار الشفافية والمصداقية، وكان الضرب قويا جدا لدرجة أن محمد الأحمد اعتذر لي .

وشاركت نادين مؤخرا مسلسل "2024" وعرض على شاشة "أم بي سي مصر"، بالإضافة إلى "إم بي سي دراما"، و"إم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد".

مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة نادين نجيم، ومحمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، وكارمن لبس، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة “بلال شحادات”، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر، وهو مؤلف من 15 حلقة.

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية “النقيب سما عقل”، التي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وستدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة.