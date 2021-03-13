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نادية الجندي: رفضت إنجاب طفل من محمد مختار لهذا السبب

محمد مختار
نادية الجندي: رفضت إنجاب طفل من محمد مختار لهذا السبب
 
السبت، 13-03-2021 08:39 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة نادية الجندي أسباب امتناعها عن إنجاب طفل من الفنان والمنتج محمد مختار رغم زواجهما الذي استمر لسنوات طويلة.

وقالت نادية في تصريحات تلفزيونية: كنت خايفة على جسمي ..كنت خايفة إني أضيع وقت خفت شكلي يتغير.

وتابعت: الفن كان سببا لعدم إنجابي ولو عاد بي الزمن لكررت نفس الأمر نظرا لحبي للفن.
 

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