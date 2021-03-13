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نادية الجندي: رفضت إنجاب طفل من محمد مختار لهذا السبب
نادية الجندي: رفضت إنجاب طفل من محمد مختار لهذا السبب
السبت، 13-03-2021
08:39 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة
نادية الجندي
أسباب امتناعها عن إنجاب طفل من الفنان والمنتج
محمد مختار
رغم زواجهما الذي استمر لسنوات طويلة.
وقالت نادية في تصريحات تلفزيونية: كنت خايفة على جسمي ..كنت خايفة إني أضيع وقت خفت شكلي يتغير.
وتابعت: الفن كان سببا لعدم إنجابي ولو عاد بي الزمن لكررت نفس الأمر نظرا لحبي للفن.
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مصر
المصريون
محمد مختار
نادية الجندي
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