



تعرض وزير النقل الفريق كامل الوزير لهجوم عنيف في مجلس النواب بعد مطالبته بالموافقة على التسهيلات الإئتمانية بين مصر وإسبانيا للحصول على قرض لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة من تالجو بـ200 مليون يورو.

قرض بالدولار

ورفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة، اتفاقية القرض. وقال: " أبناء الشعب المصري اللي بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، والدولة ستسدد القرض بالدولار، وماحدش يقولي إن الفائدة نصف في المائة متناقصة".

وواصل: "الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%"، وتابع: "المشكلة في سداد القرض بالدولار".

وأضاف النائب: "الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار بخلاف قرض اليوم".

وأضاف إمام موجها حديثه لوزير النقل: "رقم مفزع ما حصلتش هذه الاستدانة من قبل، والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها، ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم".