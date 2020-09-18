نائب يشاهد «صورًا مخلة» خلال مناقشة البرلمان للميزانية

الجمعة، 18-09-2020
08:49 م
فتحي مجدي
انشغل نائب
في البرلمان
التايلاند
ي بمشاهدة صور إباحية على هاتفه، بينما كان زملاؤه النواب يجرون مناقشات حول الميزانية الجديدة.
وضبط النائب
روناثيب أنوات وهو يتصفح الصور داخل البرلمان
الخميس على هاتفه الذكي لأكثر من عشر دقائق.
والتقط الصحفيون صورًا للنائب
، الذي أزال القناع عن وجهه لينظر إلى الصور، وأظهرت إحداها فتاة ترفع رأسها، وأخرى كانت مستلقية عارية على سرير.
وواجه النائب
، الذي يمثل مقاطعة تشونبوري عن الحزب العسكري الحاكم بالانج براتشارات، تساؤلاً حول الصور، واعترف بالنظر إليها.
وزعم أن امرأة أرسلت له رسائل مصورة غير مرغوب فيها من فتاة "تطلب المساعدة" و "تريد المال".
وقال لوسائل إعلام محلية إنه شاهد الصور بالتفصيل بينما كان يتحقق من الخلفية ليقرر ما إذا كانت الفتاة في خطر.
وأضاف للصحفيين إنه يريد مراقبة البيئة المحيطة بالفتاة في الصورة واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر، وخشي أن "تتعرض الفتاة لمضايقات من قبل رجال العصابات الذين أجبروها على التقاط الصور".
في النهاية، ادعى أنوات أنه أدرك أن الفتاة كانت "تطلب المال" ولذلك حذف كل المحتوى من هاتفه.
استدعى المسؤولون الحكوميون روناتيب للحصول على تفسير لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضده.
وقال رئيس مجلس النواب تشوان ليكباي، إن الصور "مسألة شخصية". وأشار إلى أنه لا توجد حاليًا قواعد بشأن ما يمكن أن ينظر إليه النواب على هواتفهم.
وأضاف تشوان، أنه لم يشتك أي نواب من هذا الأمر، لذا لن يتم اتخاذ أي إجراء، وحذر الجمهور من فصل الأمور الشخصية عن واجبات النائب
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