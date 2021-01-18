نائب يثير أزمة مع الفنانين:«يسعون في الأرض فسادًا»

الإثنين، 18-01-2021
06:43 م
أثار النائب رياض عبد الستار، أزمة
كبيرة مع الفنانين
بعدما
أطلق تصريحًا غير مسبوق بشأن “إفساد
هم في الأرض”، وطالب بحصول الدولة على أجزاء من
أموالهم.
وقال “عبد الستار” خلال جلسة المجلس بشأن تناقض دعم صندوق
ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية: “لماذا ينص القانون على خصم نسبة من موظفي
الدولة؟ أين رجال الأعمال؟ وأين الفنانون؟”.
وأضاف النائب: “ليس من المعقول أن يسقط كل يوم شهداء ونترك
الفنانين
يسعون في الأرض فساد
ًا”.
وعلى الفور، طلبت نقابة المهن التمثيلية اعتذارًا رسميًا
من النائب، وهددت بالتصعيد ورفع المسألة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
وبرَّر النائب تصريحه بأنه كان يقصد الفنانين
الذين يقدمون
أعمالًا تحرض على الفسق والفجور، وأنه يكنّ كل احترام وتقدير للفن الهادف والفنانين
الذين يقدمون مسلسلات وأفلامًا هادفة، نافيا تعمده إهانة الفن.