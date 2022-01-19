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نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

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الأربعاء، 19-01-2022 11:25 ص

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل "وثيقة مسربة" وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، مطالبين فيها بالتحقيق مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بسبب قضائها "ليلة حمراء" مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني.
فيما نفت فجر السعيد هذا الخبر، وقالت :"يا خمه يا زباله ياللي أكيد أعراضكم مباحه استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا الوثيقه وانا انشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي اكيد مو رجال قولاً واحدا".
وخرج النائب أسامة الشاهين عضو مجلس الأمة، للتعليق على هذا الأمر، وقال :"فبركة ركيكة مفضوحة. محشومة عنها أختنا الفاضلة/ أم عثمان، وأسرتكم الكريمة، ومحشومات بنات الديرة والمسلمين، عن كل قذف وشتيمة. وللمفبرك القاذف البذيء نقول: التحذير من قذف المؤمنين والمؤمنات".
وبدورها شكرته فجر السعيد :"شكراً النائب أسامه الشاهين هذا هو الدين الصحيح .. وهذا نموذج للسياسي المختلف معاي ولكن عند قضية مثل الاعراض لايمكن ان يصمت وبيده براءة المتهم.. شكراً".
 

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