نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

الأربعاء، 19-01-2022
11:25 ص
بعد أن تداول رواد مواقع التواصل "وثيقة مسربة" وقع عليها عدد من
أعضاء مجلس الأمة الكويتي، مطالبين فيها بالتحقيق مع الإعلامية الكويتية
فجر
السعيد، بسبب قضائها "ليلة حمراء
" مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني
.
فيما نفت فجر السعيد
هذا الخبر، وقالت :"يا خمه يا زباله ياللي أكيد
أعراضكم مباحه استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا
الوثيقه وانا انشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي اكيد مو رجال قولاً واحدا".
وخرج النائب أسامة الشاهين عضو مجلس الأمة، للتعليق على هذا الأمر، وقال
:"فبركة ركيكة مفضوحة. محشومة عنها أختنا الفاضلة/ أم عثمان، وأسرتكم
الكريمة، ومحشومات بنات الديرة والمسلمين، عن كل قذف وشتيمة. وللمفبرك القاذف
البذيء نقول: التحذير من قذف المؤمنين والمؤمنات".
وبدورها شكرته فجر السعيد
:"شكراً النائب أسامه الشاهين هذا هو الدين
الصحيح .. وهذا نموذج للسياسي المختلف معاي ولكن عند قضية مثل الاعراض لايمكن ان
يصمت وبيده براءة المتهم.. شكراً".