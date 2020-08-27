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نائب رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب زيادة أسعار الذهب

الذهب
الذهب
 
الخميس، 27-08-2020 11:59 م المصريون ـ متابعات
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن الإقبال على المعدن النفيس في مصر يحدث في عدد من فترات على مدار العام ويتبعه قيام عدد كبير من المواطنين للشراء.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب بدأت في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيهًا للجرام الواحد، ثم ارتفعت حتى الآن إلى 853 جنيهًا بزيادة قدرها 200 جنيه منذ بداية العام بنسبة 43%.
وكشف إيهاب واصف، أن هناك علاقة وطيدة بين الذهب والفراعنة، وكان يستخدم للزينة، موضحا أن الذهب عبارة عن غطاء استثماريًا فهو ملاذ آمن للاستثمارات.
وأكد نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن عقيدة المصريين تتمثل في أن الذهب بمثابة الاستثمار الآمن.

 

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