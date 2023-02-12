الأحد 12 فبراير 2023
توقيت مصر 22:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

سبب وفاة يوسف السالم لاعب نادي الهلال السعودي

بعد القبض عليه.. من هو البلوجر" لوشا" وكم تبلغ أرباحه من الفيديوهات؟

مي نور الشريف تفاجئ الجميع وتقرر ارتداء الحجاب (صور)

"السمسار فين؟".. رد فعل أمير مرتضى منصور على هتافات جماهير الزمالك

5 أشخاص يحضرون تنفيذ الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

إبراهيم فايق يكشف عن مدرب الزمالك الذي سيخلف فيريرا

كولر ينفعل على لاعبي الأهلي: هذا الفعل سبب خسارتنا

خبير هولندي تنبأ بزلزال تركيا يتوقع حدوث هزة كبيرة في مصر ولبنان(فيديو)

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط حطام مبنى على رجال الإنقاذ في تركيا

ADS
 

مي نور الشريف تفاجئ الجميع وتقرر ارتداء الحجاب (صور)

11073553281606387321
مي نور الشريف
Native
Teads
الأحد، 12-02-2023 12:32 م

 

 

يبدو أن الفنانة مي نور الشريف، قررت ارتداء الحجاب دون الإعلان عن ذلك رسميًا، حيث أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مرتدية "الحجاب" بصحبة والدتها الفنانة بوسي وشقيقتها.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحب التصوير لقدرته إنه يحفظ لي لحظة حلوة عيشتها، و إنه وسيلة لزيارة ذكرى وحشاني و ساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات وإخفاقات، ومن قرارات قليلة الخبرة، وقدرتي على تعلم الدرس و اختياري الأمل والإصرار على اكتشاف الحياة".

 

وأضافت: "الصورة عندها قدرات غير عادية.. أن ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه وترسم علي وجهنا إبتسامة وساعات قلبنا يدق دقة زيادة .. الله يديم حبايبي وسندي وضهري فوق راسي ويديم الابتسامة مش بس علي شفايفهم وكمان جوة قلوبهم".

 

وجاءت تعليقات الجمهور على ظهور مي نور الشريف بالحجاب، كالتالي: "قمرات وسكرات ما شاء الله تبارك الله والحجاب منور عليكي" ، "لا بس اللفة بتاعت الحجاب تبارك الله قمر الله أكبر.. أنا عارفة إنك متحجبتيش وإن دي كوفية بس قمر" ، "ربنا يمن عليكي بالحجاب.. لابساه من البرد باين، بس أولى عشان فرض ربنا ربنا ييسرلك السبيل له" ، "مي انتي اتحجبتي؟" ، "ما شاء الله شكلك حلو أوي أوي بالحجاب مع إني عارفة إنك مش محجبة بس حبيتك بيه أوي، ربنا يمن عليكي بيه عاجلا غير أجلا يا رب العالمين".

 شاهد الصورة كاملة بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

2023_2_11_14_9_20_962

بعد القبض عليه.. من هو البلوجر" لوشا" وكم تبلغ أرباحه من الفيديوهات؟

المرحومة-نيرة-أشرف-وصورة-للقاتل

5 أشخاص يحضرون تنفيذ الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

تنزيل (1)

خبير هولندي تنبأ بزلزال تركيا يتوقع حدوث هزة كبيرة في مصر ولبنان(فيديو)

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

أول صور لـ علا غانم من داخل المستشفى بعد ضربها من قبل بلطجية

FB_IMG_1604617820150

بعد سرقة منزلها.. تهديد فنانة شهيرة بنشر مقاطع جنسية كانت على هاتفها

لا

فنانة شهيرة تثير ضجة بجلسة مساج شبه عارية على يد ابنها (فيديو)

Capture

سماح أنور تصدم الجمهور في أحداث ظهور لها

2022_6_24_18_12_49_287

نجلاء بدر عن فستانها الجرئ: بيتباع في محلات وسط البلد

24-12-20-705799271

فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتي ولم أقاوم كثيرًا خوفًا على حياتي