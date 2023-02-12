مي نور الشريف تفاجئ الجميع وتقرر ارتداء الحجاب (صور)





يبدو أن الفنانة مي نور الشريف، قررت ارتداء الحجاب دون الإعلان عن ذلك رسميًا، حيث أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مرتدية "الحجاب" بصحبة والدتها الفنانة بوسي وشقيقتها.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحب التصوير لقدرته إنه يحفظ لي لحظة حلوة عيشتها، و إنه وسيلة لزيارة ذكرى وحشاني و ساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات وإخفاقات، ومن قرارات قليلة الخبرة، وقدرتي على تعلم الدرس و اختياري الأمل والإصرار على اكتشاف الحياة".

وأضافت: "الصورة عندها قدرات غير عادية.. أن ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه وترسم علي وجهنا إبتسامة وساعات قلبنا يدق دقة زيادة .. الله يديم حبايبي وسندي وضهري فوق راسي ويديم الابتسامة مش بس علي شفايفهم وكمان جوة قلوبهم".

وجاءت تعليقات الجمهور على ظهور مي نور الشريف بالحجاب، كالتالي: "قمرات وسكرات ما شاء الله تبارك الله والحجاب منور عليكي" ، "لا بس اللفة بتاعت الحجاب تبارك الله قمر الله أكبر.. أنا عارفة إنك متحجبتيش وإن دي كوفية بس قمر" ، "ربنا يمن عليكي بالحجاب.. لابساه من البرد باين، بس أولى عشان فرض ربنا ربنا ييسرلك السبيل له" ، "مي انتي اتحجبتي؟" ، "ما شاء الله شكلك حلو أوي أوي بالحجاب مع إني عارفة إنك مش محجبة بس حبيتك بيه أوي، ربنا يمن عليكي بيه عاجلا غير أجلا يا رب العالمين".

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