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مي كساب تصدم الجميع بشكلها بعد فقدان نصف وزنها

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مي كساب
الإثنين، 11-12-2023 10:53 ص

شاركت  الفنانة مى كساب تريند جمهورها  عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بعد ظهورها الاخير بفقدان وزن مبالغ فيه .
وهو ما علق عليه الجمهور:" كفايه متخسيش تانى".، وقال البعض إن مي كساب خسرت نصف وزنها ما شكل صدمة للجميع بسبب التغيير الكبير في شكلها.
وظهرت مى كساب بإطلالة لافتة مرتدية فستان باللون الأسود وهو ما كشف عن انقاص وزنها المبالغ فيه وهو ما جعل إطلالتها مميزة و انيقة خطفت بها الأنظار بعد إنقاص وزنها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج بألوان النوود و تركت شعرها مسندلاً على كتافيها.


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