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مي عمر تنسحب من فيلم تامر حسني.. والأخير يعلق

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تامر حسني ومي عمر
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الإثنين، 20-02-2023 12:30 م

 

علق الفنان تامر حسني على انسحاب الفنانة مي عمر من فيلم "تاج" الذي كان من المقرر أن تشاركه بطولته.

 

وغرد تامر حسني عبر حسابه على تويتر قائلا: "هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة".

 

وأعلنت مي عمر انسحابها من فيلم "تاج" مع تامر حسني مبررة قرارها بتغييرات في مواعيد التصوير، متمنية لفريق العمل النجاح والتوفيق، وأن تتقابل مع تامر حسني في عمل آخر.

 

وفي تصريحات سابقة، كشف تامر حسني عن تفاصيل فيلمه الجديد "تاج".

 

وقال في تصريحات لبرنامج "عرب وود" إنه انتهى من كتابة الفيلم، الذي يحمل اسم "تاج"، ويقوم فيه بكتابة السيناريو والحوار إلى جانب كونه صاحب قصة الفيلم، والتصوير يبدأ خلال أيام.

 

وأضاف: "الفيلم القادم صعب جدا، وأول مرة يقدم في السينما المصرية والعربية".

 

في السياق، أوضحت الفنانة هنا الزهد حقيقة اعتذارها عن المشاركة في فيلم "تاج".

كتبت هنا الزاهد عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام": "الأخبار اللي بتنزل على اعتذاري عن فيلم تامر حسني الجديد غير صحيحة للأسف أنا متعرضش عليا الفيلم من الأساس".

 

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