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مي العيدان: مصري تحرش بي أمس في الشارع وهذا ما حدث

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الأربعاء، 01-09-2021 02:08 م

تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان، للتحرش من قبل وافد مصري في أحد الشوارع بالكويت.
وقالت “العيدان”:”"والله أنا أطالب إن الدولة تحط قانون إن أي وافد بالكويت إذا عاكس أو تحرش بمواطنه كويتية، يتم تسفيره وإقصاءه من البلد..أنت جاي الديرة تشتغل واترزق الله، ولا جاي تعاكس واتحرش والله..وقاحة أمس وأنا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لا تشوفون منظره قسما بالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه"، وفق تغريدة نشرها حساب “المجلس” على موقع “تويتر”.
وطالبت “العيدان”، بوضع قانون يسمح بتسفير أي وافد يعاكس أو يتحرش بمواطنة كويتية.
هذا وتعرضت الإعلامية الكويتية لبعض الانتقادات لذكرها جنسية "المتحرش"، فيما دعمها البعض الآخر.





 

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