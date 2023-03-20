



ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حكم تغريمها لصالح الفنان أحمد بدير بـ 500 دينار بتهمة الإساءة له قبل نحو عامين.

وقالت في تغريدة لها بحسابها الرسمي على تويتر: "ياحليلك أحمد بدير فرحان بغرامة ٥٠٠ دينار لدولة أصلا مو لك وليش ماقالولك محامينك إن الحكم بعدم جواز الدعوة المدنية إذا المحكمة ماعطتك قبول تعويضك".

وأضافت: "منين حاطلع فلوس ياجميل ال ٥٠٠ باجر أدفعها الصبح مع أي مندوب . . وأنت خليك تجري ورايا بالمحاكم وأنت عمرك ٧٧ سنة ربنا يديك طولة العمر".

الجدير بالذكر أن محكمة تمييز الجنح في الكويت، قضت مساء أمس الأحد، بتأييد تغريم العيدان ٥٠٠ دينار كويتي، بتهمة الإساءة إلى بدير في قضية بدأت قبل عامين، بعد شكوى قدمها الأخير اتهمها فيها بسبه وقذفه، والسخرية منه عبر صفحتها على "إنستجرام" والتنمر عليه ووصفه بـ"الأقرع" عندما نشرت صورة لابنته "سارة"، وأشادت بجمالها، قائلة: "مُزة بنت الأقرع".

