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مي العيدان تهاجم نوال الكويتية: «يوم تقلعي ويوم في حضن الدعيع»

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الأحد، 27-03-2022 02:02 م
وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان وفجر السعيد انتقادات شديدة لمواطنتهما الفنانة نوال الكويتية بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه مع اللاعب السعودي السابق محمد الدعيع بعد حفلها في الرياض.
وكتبت مي العيدان عبر حسابها على تويتر: "أيش سالفتها يوم مطلعة أكتافها ويوم الدعيع حاضنها . . هذي الحالة شنو يسمونها لو سمحتوا".
أما فجر السعيد فقد كتبت عبر تغريدة على حسابها على تويتر: "أعتذر لن أعلق على الفيديوات الأخيره للمطربة نوال اللي صارت كويتية لخدماتها الجليلة اللي مادري شنو لإنكم كفيتوا ووفيتوا خلوني لما تسكتون أدلو بدلوي.
يذكر أن فجر السعيد ومي العيدان قد شنتا هجوما على نوال الكويتية منذ أيام بسبب إطلالتها في ثاني حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2022 – العودة» والتي أقيمت في قاعة مسرح «الأرينا» التابعة لمجمع 360 مساء أول أمس الجمعة.
 

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