مي العيدان تكشف كيف تم علاجها من نفس مرض دلال عبدالعزيز

السبت، 12-06-2021
10:23 ص
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان
، عن مرض
ها بتليف الرئة،
في العام 2011، وذلك بعد إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز
، بتليف في “الرئة” جراء مضاعفات
كورونا.
وعلقت “العيدان”، على صورة الفنانة دلال عبدالعزيز
، التي
نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قائلة إن السبب وراء إصابتها بتليف الرئة،
يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما يتسبب في نقص
نسبة الأكسجين في الدم.
وأوضحت أن العلاج يكون عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة
فقط، مردفة أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، قام الطبيب بتلك الجراحة لها منقذًا حياتها
من خلال فتحة تتم في الرقبة من الأمام وتركيب تيوب، لمدة أسبوع كامل.
ولفتت إلى أن الأطباء كانوا يدخلون الأنبوب بفتحة في رقبتها،
ويقومون بسحب الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج الدم.
وتابعت أن السحب هذا يتم كل عدة ساعات ولمدة أسبوع مع علاج
طبيعي كون عضلات الجسم ضعفت بسبب الجلوس في العناية المركزة، معقبة أنه بعد مرور الأسبوع
تم نزع النسوي من فتحة رقبتها، وغادرت المستشفى بعد 10 أيام.