السبت 12 يونيو 2021
توقيت مصر 10:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مي العيدان تكشف كيف تم علاجها من نفس مرض دلال عبدالعزيز

القباح وأعضاء بمجلس النواب يحتفلون مع العارضين بـ" ديارنا " بنجاح المعرض

" البارون " يستقبل طلبة فنون حلوان في معرض " في ضيافة أمبان"

لمرضي السكر.. أحذر هذه الفواكه

رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية... تعرف علي طقس المملكة اليوم

شاهد.. أول جواز سفر للملك فيصل بن عبد العزيز

الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بهبوط حاد ويسجل هذا الرقم

طقس حار يجتاح مصر غدًا

ظهور إعلامية بالمايوه في حمام سباحة لأول مرة في السعودية

بث مباشر يورو 2020.. مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا

ADS
 

مي العيدان تكشف كيف تم علاجها من نفس مرض دلال عبدالعزيز

مي-العيدان
مي
Native
السبت، 12-06-2021 10:23 ص

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن مرضها بتليف الرئة، في العام 2011، وذلك بعد إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز، بتليف في “الرئة” جراء مضاعفات كورونا.
وعلقت “العيدان”، على صورة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قائلة إن السبب وراء إصابتها بتليف الرئة، يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما يتسبب في نقص نسبة الأكسجين في الدم.
وأوضحت أن العلاج يكون عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة فقط، مردفة أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، قام الطبيب بتلك الجراحة لها منقذًا حياتها من خلال فتحة تتم في الرقبة من الأمام وتركيب تيوب، لمدة أسبوع كامل.
ولفتت إلى أن الأطباء كانوا يدخلون الأنبوب بفتحة في رقبتها، ويقومون بسحب الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج الدم.
وتابعت أن السحب هذا يتم كل عدة ساعات ولمدة أسبوع مع علاج طبيعي كون عضلات الجسم ضعفت بسبب الجلوس في العناية المركزة، معقبة أنه بعد مرور الأسبوع تم نزع النسوي من فتحة رقبتها، وغادرت المستشفى بعد 10 أيام.
 

إقرأ ايضا

القباح وأعضاء بمجلس النواب يحتفلون مع العارضين بـ" ديارنا "

القباح وأعضاء بمجلس النواب يحتفلون مع العارضين بـ" ديارنا " بنجاح المعرض

فرجاني ساسي

معلول يحرج الزمالك: فرجاني ساسي طول عمره لاعب كبير .. متقولوش إن انتوا اللي صنعتوه

فريق الأهلي

معلول يحذر: هذا أخطر لاعبان في الترجي ويجب مراقبتهما جيدا في مباراة الأهلي

أخبار متعلقة

دلال عبدالعزيز

صورة مُسربة لـ دلال عبدالعزيز من داخل العناية المركزة تُحدث ضجة

image

دنيا سمير غانم تكشف آخر تطورات حالة والدتها

608c10244236042d64112f87

نقابة الفنانين تزف أخبارًا سارة عن حالة دلال عبدالعزيز

27

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها

وائل-الإبراشي-ودلال-عبد-العزيز

الصحة تفجر مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز

10583696-1308170927

مستشار السيسي يكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز