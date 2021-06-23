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مي العيدان تفجر فضيحة شذوذ بين فنانين شهيرين

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مي العيدان
Native
الأربعاء، 23-06-2021 03:03 م

أحدثت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوعدها بالكشف عن فضيحة أخلاقية بين فنانين، مشيرة إلى أنها ستكشف علاقة فنان إيراني شهير بفنان كويتي "الشاذة" و"فضائحهم في الكويت والعاصمة البريطانية لندن"، على حد تعبيرها.
وكتبت في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي:"ترقبوا الثلاثاء بـ سنابي.. رح أتكلم عن الفنان الإيراني وعلاقةه الشاذة مع فنان كويتي.. وفضائحهم في الكويت ولندن.. وتعاطيهم وراح أقول تفاصيل.. ووعد راح تعرفونهم".
وعلّقت مي العيدان على المنشور: "لا أحد يتفلسف.. الشواذ في الدّين يتم رميهم من أعلى، ولا يكفّنون، ويتم دفنهم مثل الجيفة، لأنهم يهزون عرش الرحمن".
واحدث المنشور ضجة بين متابعيها، ما بين مهاجم لها، وما بين مطالب بكشف الحقائق بالدلائل دون التجني على أحد.

 

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