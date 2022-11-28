ميمي جمال تثير ضجة بالحجاب.. إليكم أول تعليق لها

الإثنين، 28-11-2022
11:33 ص
قالت
الفنانة ميمي جمال
إنها لم تعتزل الفن والتمثيل ولم ترتد الحجاب
، وصورها وهي تغطي شعرها
كانت في أثناء أدائها العمرة
مع زوجها.
وأوضحت
ميمي جمال
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث
اليوم" أنها توقفت عن التمثيل لمدة 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى.
وأشارت
إلى رفضها العديد من الأعمال خلال تلك الفترة، لكن استضافتها مؤخراً في أحد البرامج
ولّد داخلها رغبة في العودة للتمثيل.
وتابعت:
"رجعت للتمثيل بعد ما جوّزت بناتي، وبقيت قاعدة لوحدي، والفن شغلي ومعرفش حاجة
غيره، ورزق وتسلية".
وشاركت
ميمي جمال
مؤخرًا في مسلسل "إيجار قديم"، حيث لعبت دور سيدة كانت نجمة في
السينما والمسرح، ولكن بشكل مفاجئ تتلقى تجاهلا من المنتجين، وتبعد الأضواء عنها لمدة
10 سنوات.
وعلقت
على هذا الدور، قائلة إنها سعيدة بتقديمه وإن المسلسل أحداثه دراما تشويقية مليئة بالإثارة
ويناقش أكثر من مشكلة من بينها الإيجار القديم.
وأضافت:
"حرام يبقي الايجار 6 جنيه، والموضوع ده أزمة حقيقية، وخاصة أن المستأجر أمضى
فترة كبيرة في الشقة بالقيمة الإيجارية المنخفضة".