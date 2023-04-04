



كشفت الفنانة ميس حمدان، لأول مرة تفاصيل تعرضها لهجوم شديد، بعد ظهورها في إعلان لملابس داخلية تابع لإحدى الشركات الكبرى.

وقالت ميس حمدان خلال لقائها مع المذيعة أميرة بدر ببرنامج VIP المعروض على شاشة قناة هي: من وجهة نظري بعتقد إنه لما يجي فنان يقول مبيهمنيش كلام الناس ويقول خليهم يقولوا، دي خاطئة، الفنان لو شاف حملة ضده حتى لو ممنهجة هيزعل، وبيكون نفسك الناس تشوف شغلك وتشكر فيكي.

وتابعت ميس حمدان: ولما عملت الإعلان كان هدفي يكون حاجة رقص ومبهجة، زعل الناس زعلني طبعا، ومبقراش السوشيال ميديا عشان مضايقش نفسي، ندمت على الإعلان عشان معجبش الناس، كدابة لو قولت شريحة صغيرة معجبهمش يبقى كدا تمام لأ بزعل على الناس.

وأضافت ميس حمدان: قلت لصاحب الشركة شيله أنا زي بنتك، ولا هامه الفلوس اللي دفعها وحد محترم، وكنت بعيط وقليل أوي لما بتهاجم، اتدمرت نفسيًا والناس قاسية وشتموني بأبويا وأمي وأخلاقي والشتيمة كانت جاية بمجموعة وبيصعب عليكي نفسك وأهلك ومجهودك وكان كل هدفي أعمل إعلان مبهج، ومثلا اللي بيعجبني في محمد رمضان انه قطر وماشي ولا هامه حد ونفسي أكون زيه واتجاهل.

برنامج "vip" يُعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة "هي" ومن تقديم أميرة بدر، ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً ويستضيف عددا من نجوم الفن والرياضة.