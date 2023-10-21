ميريهان حسين تخرج عن صمتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي...تفاصيل

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ميريهان حسين
السبت، 21-10-2023 03:04 م نسمه عبد الوهاب
علقت الفنانة ميريهان حسين على فيديو الأم والأب والأبن الذين كانوا يبحثون عن طفلهم الصغير يوسف في قطاع عزة، وكانت والدته تردد «يوسف شعره كيرلي أبيضاني وحلو».


كتبت ميريهان حسين عبر حسابها بموقع إنستجرام: «اومال يعني ايه حقوق الإنسان، يعني ايه الوجع ده كله؟ يعني ايه القهر ده؟ يعني ايه الرعب و الحزن و الدموع والانين و إبادة الناس من ناس زيهم»

وتابعت: «لأ مش زيهم دول شياطين معندهمش قلب ولا دين ولا ملة ربنا ينتقم منهم ربنا يخسف بيهم الأرض يارب رحمتك يارحمن يا رحيم عدلك يا حكم يا عدل انتقامك يا منتقم يا جبار من لهم سواك يا الله؟».

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