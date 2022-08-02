ميريام فارس تستعرض جمالها بالمايوه:«أيام الشاطئ المشمسة المفضلة لدي»

الثلاثاء، 02-08-2022
10:17 ص
ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس
، على البحر
للاستمتاع
بالشمس والسباحة مرتدية المايوه
.
ونشرت ميريام صوراً عديدة بإطلالات مختلفة في صفحتها الرسمية
بموقع للتواصل الاجتماعي، وعلقت ميريام فارس
قائلة:"أيام الشاطئ المشمسة المفضلة
لدي".
واستعرضت ميريام قصراً بناه على ما يبدو إبنها جايدن على
الرمال.
ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.
يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس
أغنية "قرقيعان"،
التي ظهر معها فيها ابنها، وهما يمارسان أنشطة ترفيهية متنوعة، حيث استعانت الفنانة
بمشاهد التقطت سابقًا له في عيد ميلاده، وجرى خلاله توزيع الحلوى على الأطفال الحاضرين.