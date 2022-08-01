ميرهان حسين تخطف الأنظار بالمايوه على يخت في قلب البحر

الإثنين، 01-08-2022
03:11 م
خطفت الفنانة ميرهان حسين
أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي
بإطلالة جديدة على أحد اليخوت في عطلتها الصيفية.
ونشرت ميرهان حسين
مجموعة من صور إجازتها الصيفية على حسابها في إنستجرام،
وعلقت عليها: "أميال من الابتسامات".
وظهرت ميرهان في الصور مرتدية "كاش مايوه" باللون البرتقالي
وقبعة صفراء، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها.
فنياً، تعاقدت ميرهان حسين
مؤخراً على بطولة مسلسل "الونش" أمام
الفنان محمد رجب.
مسلسل "الونش" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل وبطولة
محمد رجب، محمود عبدالمغني، إيهاب فهمي ومنة فضالي.