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ميرفت أمين تفقد الوعي أثناء وقوفها على غسل وتكفين دلال عبدالعزيز

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الإثنين، 09-08-2021 03:26 م

حرصت الفنانة ميرفت أمين، على حضور والوقوف على غسل وتكفين الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت تعتبر من أعز وأقرب صديقاتها والتي امتدت الصداقة بينهما 25 عامًا.
وحسب موقع "الفن" فإن الفنانة ميرفت أمين حرصت على حضور غسل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الذي حصل صباح أمس في مستشفى زايد التخصصي.
وحسب الموقع فإن ميرفت أمين دخلت في نوبة بكاء شديدة خلال غسل وتكفين الراحلة، ما أدى إلى إنهيارها وغيابها عن الوعي، إذ تعتبر من أقرب صديقاتها، منذ أكثر من ٢٥ عاماً.
وكان شيع جثمان دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بعد تأدية صلاة الجنازة عليها في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.
الجدير ذكره، أن عبد العزيز توفيت أمس عن عمر يناهز الـ61 عامًا، وذلك بعد تدهور صحتها، بسبب تليف في الرئة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
 

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