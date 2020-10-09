موقف مؤثر لجوروج وسوف والنيران تلتهم قريته

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جورج
 
الجمعة، 09-10-2020 09:26 م
ظهر الفنان السوري جورج وسوف قي موقف مؤثر والنيران تلتهم قريته.


ونشر عبرتويتر تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو يراقب النيران التي تلتهم جبلا في أعلى قريته الكفرون.

وفي الفيديو الذي نشره وسوف وكتب فوقه: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح .. تلطف يا الله".

ويقول وسوف وهو ينظر إلى النيران التي ما زالت تلتهب: كلو احترق، هيدا اللي بقي في إشارة إلى المساحات التي لم تطلها النيران، وتظهر في الفيديو بيوت قريته وقد اقتربت منها النيران.

وتعد الكفرون وهي من قرى طرطوس من أشهر المناطق السياحية في سوريا.




 

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