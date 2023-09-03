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موقف غريب.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني (فيديو)

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تامر حسني والعسيلي
الأحد، 03-09-2023 01:51 ص

ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو، من أحد حفلاته الأخيرة، حيث حدث موقف عفوي بينه وبين الفنان محمود العسيلي.

 

وظهر تامر حسني في الفيديو، وهو يغني أغنية “أنا مش هتغير”؛ ليفاجئه محمود العسيلي ويقبل يده في لقطة عفوية.

ومن جانبه، علق نجم الجيل تامر حسني عن علاقته مع محمود العسيلي قائلا" “كنا في مدرسة واحده وتربطنا صداقة طفولة حقيقية وأنا على فكرة قبلت رأسه بعدها”.

 

شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

أذاعت فضائية “العربية”، لقطات عفوية للفنان تامر حسني، تظهر مفاجأة أعدها لأولاده في أول يوم دراسي لهم وعلق على الفيديو "عقبال أول يوم جامعة".

 

لدى تامر حسني 3 أطفال من طليقته بسمة بوسيل يظهر معهم من آن لآخر عبر مقاطع فيديو.

 

شاركت بسمة بوسيل جمهورها، فيديو لتامر حسني مع أبنائه، في أول يوم مدرسة أثناء استقباله لهم  بعد اليوم الدراسي.

 

وظهر في الفيديو تامر حسني وهو يداعب أبناءه ويصطحبهم معه عقب انتهاء اليوم الدراسي.

 

وكرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة  Starscrapers awards.

 

وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم، وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".

 

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا ليها طعم تاني وسط الزملاء الكرام".

 

وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".

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