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موقف بن رمضان من الانضمام المبكر إلى الأهلي

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السبت، 03-05-2025 11:44 م
كان إعلان نادي فيرينسفاروش المجري عن انتقال لاعب الوسط، محمد علي بن رمضان، مفاجأة مدوية يوم أمس الجمعة، بعد ماراثون طويل للغاية في المفاوضات.
بن رمضان كان مطلب الأهلي منذ الميركاتو الصيفي الماضي ولكن القرار وقتها كان عدم متابعة المفاوضات واستمر اللاعب التونسي مع فيرينسفاروش.
لكن الأمر اختلف كثيرًا بعد نهاية مباراة صن داونز والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كثف الأهلي المفاوضات ونجح في حسم الصفقة.
وعلم بطولات من مصادره الخاصة والموثوقة أن اللاعب لا يزال في المجر، بل ومن المتوقع أن ينهي الموسم مع فيرينسفاروش والذي سينتهي في 24 مايو المقبل، لكنه لن يلعب مع الفريق.
واتفق الأهلي مع اللاعب ووكلائه على أن يكون الكشف الطبي في الأيام القليلة المقبلة في المجر وليس في القاهرة على أن ينضم إلى صفوف الأهلي بعد نهاية الدوري المجري.
الكشف الطبي سيكون خلال الأيام القليلة الماضية، مع نفي المصادر نفسها أن يكون اللاعب قد سافر من المجر أو يكون مخطط لذلك في الوقت الحالي.

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