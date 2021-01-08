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موعد مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الاهلى وسيراميكا كليوباترا
الاهلى وسيراميكا كليوباترا
 
الجمعة، 08-01-2021 11:01 ص المصريون
يلتقى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، فى مواجهة صعبة الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، ، على ستاد الاهلى بالسلام، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت.

ويسعى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، فى عودة الانتصارات للقلعة الحمراء بعد التعادل فى الجولة الماضية امام وادى دجلة بدون اهداف.


من ناحيته حقق فريق سيراميكا كليوباترا بداية قوية فى اول مشاركة له فى تاريخه بالمسابقة، حيث فاز فى مباراةين وانهزم امام بيراميدز بهدف وتعادل فى الجولة الماضية امام سموحة بدون اهداف، حيث يسعى الى تقديم مباراة قوية امام الاهلى بطل الدورى وافريقيا والخروج بنتيجة مشرفة.
 

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