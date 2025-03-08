موعد صرف زيادة التموين في شهر رمضان 2025 (تصل لـ250 جنيه للبطاقة)

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في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان وحتى يونيو 2025، موضحا أن الدعم سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجا.

-الأسر المكونة من فرد واحد: زيادة الدعم بقيمة 125 جنيهًا شهريًا.

-الأسر المكونة من فردين فأكثر: زيادة الدعم بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

بطاقات التموين - صورة أرشيفية

موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين

من المقرر بدء صرف الزيادة في الدعم على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطنين، خلال الأسبوع المقبل من 10 حتى 15 رمضان الحالي.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025



الزيت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيها.

السكر: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الدقيق: دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم بسعر 18 جنيها.

البسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه.

الخل 5%: 900 مل بسعر 6 جنيهات.

المكرونة: 800 جرام بسعر 13 جنيها. و400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

اللبن المجفف: 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

صابون الغسيل: 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

صابون التواليت: 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك: 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق الغسيل العادي اليدوي: 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

الطحينة البيضاء: ظرف 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.

المربى: أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

الجبن الأبيض: 125 جراما بسعر 4.50 جنيه.

الجبنة تتراباك: 500 جرام بسعر 14 جنيهًا، بينما يبلغ سعر 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

البسكويت يويوز ويفر: أنواع بسعر 2.75 جنيه.

الشاي الناعم: 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

البسكويت بوو: أنواع بسعر 3.75 جنيه.

البسكويت تومورو: أنواع بسعر 3 جنيهات.

بطاقات التموين - صورة أرشيفية



سائل غسيل الأواني: 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان: 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

بار حلاوة طحينية سادة: 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

التونة المفتتة: وزن 140 جراما بسعر 18 جنيهًا.

الفول المعبأ: 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

المسلي الصناعي: 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

العدس المجروش: 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

الصلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

ملح الطعام: 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.