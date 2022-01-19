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موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

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الأربعاء، 19-01-2022 10:19 ص

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة ، موضحا أنه سيتم تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بداية من أول يوليو المقبل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف. موضحا أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العاملين في مصر، بالقطاعين العام والخاص.
ولفت مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشرة خير، حيث كانت هناك محاولات مكثفة على مدار سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وحاليا وبدون توقع وصل  إلى 2700 جنيه.
وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور ينعكس على مجموعة من المكونات التي تنعكس على مصالح العمال وأصحاب الدخل المنخفض.
وأشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على إحياء الطبقة المتوسطة من جديد.
 

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