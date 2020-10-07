موظف يكتم أنفاس أمه حتى الموت والسبب !!

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موظف يقتل أمه
 
الأربعاء، 07-10-2020 12:28 م المصريون
موظف مصري له العديد من النزوات النسائية ويعشق ممارسة الحرام مع الفتيات، وعندما علمت والدته بعلاقته الغير شرعية مع زوجة صديقه وهددته بفضح أمر، قام بكتم أنفاسها بوسادة أثناء نومها خشية افتضاح أمره.
ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشية من فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة، حيث تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "ه. م"، موظف مفاده اكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف، 15 يومًا على ذمة الحقيقات، لاتهامه بقتل والدته خشية فضح أمره بعدما اكتشفت علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.
 

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