الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضياء السيد: تكريم "صلاح" تأخر كثيرًا

أليو بادجي ينتقل لصفوف الإتحاد

والدة إعلامي شهير تضبطه متلبسًا مع شمس الكويتية

وزير الرياضة يطلق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"

مفاجأة.. دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس

أحمد شوبير: " الشيخ" عنده سوء بخت مع الأهلي

موظف يصور 22 فيلمًا لزوجتيه وابنته القاصر مع راغبي المتعة

صدمة.. القصة الكاملة لسيدة الأقصر التي اختفى توأمها من بطنها

لأول مرة منذ المقاطعة.. قطر تعلن تضامنها مع السعودية

عاجل.. هجوم بالأسلحة النارية على سفارة السعودية في هذه الدولة

ADS
 

موظف يصور 22 فيلمًا لزوجتيه وابنته القاصر مع راغبي المتعة

10375111991434605669-1220144144618
أرشيفية
 
الخميس، 12-11-2020 11:33 ص المصريون

تجرد موظف من كل معاني الرجولة، وراح يتاجر بجسد زوجتيه وابنته القاصر، ويعرضهما على راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، بل ويصور لهما أفلامًا لبيعها لمواقع "البورنو".
يقول الزوج في اعترافاته: "صورت فيديوهات كتير لمراتي الأولي والتانية وهما بيمارسوا الدعارة عشان ابيعها للمواقع الإباحية".
"وتابع :" احنا اتفقنا مع بعض على ترويج الدعارة على منصات التواصل الاجتماعي، عشان نصطاد الزباين بسرعة بدل من الشوارع، والخطة دي نجحت معانا، وكنا بنكسب كتير، بس حظنا زفت، الشرطة كبست علينا وقت الشغل".
وأوضحت تحريات المباحث، بأن المتهم وزوجتيه، لجأوا لتصوير الفيديوهات الإباحية، من أجل بيعها للمواقع "البرنو" وإرسالها إلي الزبائن الجدد لجذب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يبحثون عن ممارسة المتعة والسهرات الحمراء مع الفتيات اللاتي يعملن في الدعارة.
وأفادت التحريات، أن المتهم موظف في شركة خاصة مقيم بمنطقة الفسطاط، لديه زوجتان، يستغلهما في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما، وتبين أن المتهم، يستغل زوجتيه لعرضهما في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهما على مواقع التواصل، مقابل مبالغ مالية، ويتم الإتفاق على المبلغ ومكان المقابلة، من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.

وتبين أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، رصدت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة.
وألقي القبض على الزوج القائم على إدارة الصفحة المشار إليها،وبصحبته سيدتان وهما زوجتاه، وكانتا تمارسان الدعارة مع شابين داخل شقة في الفسطاط، وألقي القبض عليهم أثناء وجودهم في مصر القديمة، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، أحدها خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات، التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
وقررت النيابة العامة حبس أفراد الشبكة على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا بتهمة ممارسة وتسهيل الدعارة وصناعة ونشر محتوى جنسي على منصات التواصل الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

الدكتور هاني الناظر

الناظر: الشتاء القادم أخطر من السابق

1302422054-634x315

صدمة.. القصة الكاملة لسيدة الأقصر التي اختفى توأمها من بطنها

فنانة

ابنتها مسيحية .. و زوجها شيعي .. خليط من الأديان في منزل هذه الفنانة

أخبار متعلقة

received_781893295671426_554462

خصم لأبناء محافظتها.. تفاصيل مثيرة عن «فتاة الفيوم» الإباحية

38e2320fa2720485e2ecc656f94dfbe5_920_420

صادم.. يصور زوجتيه أثناء ممارسة الرذيلة مع 4 شباب

320202315394784491149

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

1020202294432240526497

أول صور.. أم تقتل ابنها بعد ضبطها مع عشيقها

8202020203743491704215

تهز مطروح.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم

Morocco-Nearly-827000-women-have-experienced-sexual-abuse-Photo-couretsy-Aujourdhui-le-Maroc

تهز دولة عربية.. يغتصب زوجته الحامل رفقة أصدقائه (تفاصيل صادمة)