موسيماني يعلن أول قائمة للأهلي تحت قيادته

السبت، 03-10-2020
08:27 م
أحمد سالم
أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني للأهلي المدير الفني الجديد للأهلي قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي : ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.
ويستعد الاهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافساد الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غدا الاحد على ستاد القاهرة في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الاهلي مؤخراً.
وتُعد قائمة مباراة المقاولون أول قائمة للمدرب الجديد الذي تعاقد معه الاهلي مؤخراً وتم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم.