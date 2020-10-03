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موسيماني يعلن أول قائمة للأهلي تحت قيادته

موسيماني
موسيماني
 
السبت، 03-10-2020 08:27 م أحمد سالم
أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المدير الفني الجديد للأهلي قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي : ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

ويستعد الاهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافساد الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غدا الاحد على ستاد القاهرة  في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الاهلي مؤخراً.

وتُعد قائمة مباراة المقاولون أول قائمة للمدرب الجديد الذي تعاقد معه الاهلي مؤخراً وتم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم.
 

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