"موسى" يكشف التفاصيل الكاملة لـسقوط "حيتان الإسكندرية"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلق لقب الحيتان على 5 من كبار المقاولين في الإسكندرية، سددوا غراماتتصالح على مخالفاتالبناء بلغت مليار جنيه.
وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن واحد من هؤلاء الحيتان ثروته تبلغ مليار و 200 مليون جنيه، من التجارة في الأراضي، وبيع أبراج لأراضي لا يمتلكها، وحقق ثراء فاحشًا من أراض الدولة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أين جهاز الكسب غير المشروع مع هؤلاء المقاولين، وهم محبوسين حاليا"، قائلا : «محدش كان بيراعي ربنا والدنيا سداح مداح بيضربوا ورق مع تزوير أراض ملك للدولة».