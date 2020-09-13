"موسى" يكشف التفاصيل الكاملة لـسقوط "حيتان الإسكندرية"

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الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسى
الأحد، 13-09-2020 12:39 ص المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلق لقب الحيتان على 5 من كبار المقاولين في الإسكندرية، سددوا غرامات تصالح على مخالفات البناء بلغت مليار جنيه.
وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن واحد من هؤلاء الحيتان ثروته تبلغ مليار و 200 مليون جنيه، من التجارة في الأراضي، وبيع أبراج لأراضي لا يمتلكها، وحقق ثراء فاحشًا من أراض الدولة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أين جهاز الكسب غير المشروع مع هؤلاء المقاولين، وهم محبوسين حاليا"، قائلا : «محدش كان بيراعي ربنا والدنيا سداح مداح بيضربوا ورق مع تزوير أراض ملك للدولة».

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