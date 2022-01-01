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مودل سعودية تحتفل برأس السنة بصور صادمة دون ملابس سفلية

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Native
Teads
السبت، 01-01-2022 02:00 م

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية مودل جيجي، أو المعروفة بـباربي نجد، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة، تتضمن صوراً مختلفة لها وهي شبه عارية.
وظهرت جيجي بالصور وهي ترتدي ملابس داخلية من قطعتين باللون الأسود، وظهرت بصورة اخرى من دون ملابس داخلية مكتفية بسترة مفتوحة الجانبين باللون الأبيض وأثارت الجدل بين المتابعين بسبب وضع يدها على منطقة حساسة اثناء التقاط الصورة.
كما ونشرت مودل جيجي مسبقا مجموعة صور ظهرت مرتدية تنورة قصيرة باللون الأصفر، وتوب باللون الكحلي واضعة يدها على صدرها، وكانت تستعرض جسمها من أمام المرآة وكعادتها ظهر بعض الأوشام التي وضعتها على جسمها.



 

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