السبت 18 ديسمبر 2021
توقيت مصر 13:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد غضب «صلاح» لاستبداله.. كلوب يعلق على واقعة أثارت الجدل

بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العرب

مودل جيجي تثير الجدل بصورة فاضحة غير متوقعة

حُراس قبر الرسول يطردون فنانًا مصريًا شهيرًا أثناء بكائه أمام القبر

بعد وفاته.. كم تبلغ ثروت ماجد الفطيم؟

الملك سلمان يمنح فنان شهير الجنسية السعودية

«أنا أنثى نار».. فيديو فاضح لـ رولا يموت أخت هيفاء وهبى يحصد 20 مليون مشاهدة

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

خناقة على «فيسبوك» تتحول إلى جريمة قتل

مارست العلاقة الحميمية مع خطيبتي قبل الزواج.. فما الكفارة؟

ADS
 

مودل جيجي تثير الجدل بصورة فاضحة غير متوقعة

3816765_1638555896
مودل جيجي
Native
Teads
السبت، 18-12-2021 11:22 ص
نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل جيجي أو المعروفة بباربي نجد مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه تخلع شورتها وتقوم بحركات إيحائية جنسية.
وأثار الفيديو الجدل بين المتابعين وتداولوه في صفحاتهم منتقدين ما قامت به بالمنشور.
وهذه ليست المرة الأولى، فشاركت عارضة الملابس الداخلية السعودية الجمهور مقطع فيديو فاضح لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيه وشمها الجديد.
وظهرت جيجي وقد إرتدت توب طويلة فقط من دون سروال داخلي، ما عرضها لموجة هجوم عنيفة.

 

إقرأ ايضا

201708280343234323

حُراس قبر الرسول يطردون فنانًا مصريًا شهيرًا أثناء بكائه أمام القبر

61bca4dd42360412d17767ee

بعد وفاته.. كم تبلغ ثروت ماجد الفطيم؟

image

الملك سلمان يمنح فنانًا شهيرًا الجنسية السعودية

أخبار متعلقة

1159492_1639555188

مودل سعودية تتخطى الحدود وتظهر ببنطال يظهر منطقة حساسة

IMG-20210609-WA0005

نور عريضة في منشور جريء: تعرضت للاغتصاب على يد أحد أقاربي

3779608_1639418544

صدمة.. رهف القنون تعلن موعد طرح أول فيديو إباحي لها(صورة)

920212312457132226561

سعودية هجرها زوجها لمدة 23 عامًا.. والمحكمة تلزمها بهذا الأمر

رهف-فيتشر-2

رهف القنون تفاجئ الجميع بالاعتذار وتتحدث عن شقيقها

4221801_1638696886

«التنورة اترفعت».. هل تعمدت عارضة الأزياء السعودية إظهار منطقة حساسة؟