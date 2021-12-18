مودل جيجي تثير الجدل بصورة فاضحة غير متوقعة

السبت، 18-12-2021
11:22 ص
نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل جيجي
أو المعروفة بباربي
نجد مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي
ظهرت فيه تخلع شورتها وتقوم بحركات إيحائية جنسية.
وأثار الفيديو الجدل بين المتابعين وتداولوه في صفحاتهم منتقدين
ما قامت به بالمنشور.
وهذه ليست المرة الأولى، فشاركت عارضة الملابس الداخلية السعودية
الجمهور مقطع فيديو فاضح لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت
فيه وشمها الجديد.
وظهرت جيجي وقد إرتدت توب طويلة فقط من دون سروال داخلي،
ما عرضها لموجة هجوم عنيفة.