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مودل آش تثير موجة غضب باستعراض جسدها برقصة خليجية مثيرة (فيديو)

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اش
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 11:01 ص

تسبب مقطع فيديو جرئ نشرته عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية مودل آش، في موجة عارمة من الغضب بين المتابعين.
وظهرت "آش" في مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي ملابس نوم باللون الأصفر مؤلفة من جامبسوت شورت ضيق جداً وقصير، وهي ترقص على الطريقة الخليجية على أغنية وعلقت على الفيديو قائلة: "اتجرني نظارات عينك".
وقامت آش بإغلاق خاصية التعليقات حتى لا ترى الانتقادات، ولكن هذا لم يمنع المتابعين من تداول هذا الفيديو تاركين تعليقات غاضبة عليه.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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