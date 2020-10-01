موجها لترامب.. لفظ خارج لـ CNN يجبرها على الإعتذار

الخميس، 01-10-2020
01:42 م
إيمان هاني
اعتذت مذيعة قناة "سي إن إن "الأمريكية للجمهور
بعدما وصفت مناظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وجو بايدن
المرشحين للرئاسة الأمريكية
بأنها كانت عبارة عن "عرض قذر".
وشهدت المناظرة التليفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب ومنافسه جو بايدن
، تراشقات لفظية وتشنجات وتهكم واستهزاء أيضًا.
وسخر دونالد ترامب
كثيرًا من منافسه الديموقراطي جو بايدن ويصفه بـ"جو الناعس" لكن الرئيس الأمريكي فوجئ في المناظرة
بهجوم عنيف من مرشح تمكن من التحكم بخصم ساخط ساع لولاية ثانية.
واستخدم بايدن في
وصف ترامب ألفاظًا مثل "مهرج" و"كاذب" و"أحمق" و"عنصري"
و"دمية بوتين".
وأظهرت هجماته المحسوبة،
حتى عندما حاول عدم الدخول في تلاسن، بأن المرشح الديموقراطي لن يتهاون في معركة لفظية لم ير الناخبون مثيلًا
لها على منصة المناظرات.
وعندما واصل ترامب مقاطعة كلام خصمه صاح بايدن قائلًا
"هلا تخرس يا رجل".