الخميس، 17-09-2020
02:37 م
عبد القادر وحيد
تسبب البلوجر
بدر
خلف، في إثارة الجدل، مجددا بالمحتوى الغريب
الذي يشاركه حيث نشر صورة جديدة لاختبار حمل
.
وعلق البلوجر بدر خلف
على اختبار الحمل
، بالقول: "صباح
الخير، مفيش مبروك".
وعقب تعليقه سخر منه المتابعون حيث علق أحدهم: "مبروك
بدرية، نحن في 2020 كل شئ جايز، هي الولادة امتى؟".
يذكر أن آخر أزمات البلوجر بدر خلف
كانت على السوشيال ميديا، حينما
قام بنشر صورة بروفايل يمحي من خلالها الشارب والذقن بالأدوات التجميلية، وظهر بشعر
بني قصير وناعم مع وضع المكياج على وجهه.