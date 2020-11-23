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موجة تضرب البلاد يوم الأربعاء.. والأرصاد تكشف موقف مباراة القمة

الطقس
طقس
 
الإثنين، 23-11-2020 09:11 م أحمد سالم
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة».

وتابعت «أمطار غزيرة رعدية أحيانا ابتداء من الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحري»، مشيرة إلى أن فرص الأمطار متوسطة على القاهرة الأربعاء والخميس، بينما تكون منعدمة الجمعة.

وأوضحت أن حدة الأمطار ستقل يوم الجمعة لتكون متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتنعدم على باقي الأنحاء، لافتة إلى أن الأمطار ستصاحبها انخفض في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 14 درجة والعظمي إلى 20 على القاهرة خاصة يومي الأربعاء والجمعة.

وأشادت بقرار نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى القاهرة قائلة «مش هيكون فيه مشكلات أو أمطار بالقاهرة، وإن شاء الله المواطنون يستمتعون بالمباراة».
 

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