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«موافق يا كامل ونكتب ورق بالكلام ده»..حوار مفاجئ للرئيس مع كامل الوزير(فيديو)

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الرئيس السيسي
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Teads
الإثنين، 05-12-2022 02:03 م


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الفريق كامل الوزير وزير النقل، " نحلت وبرنا يا عم بالفلوس اللى خدتها، وبالمشروعات اللى عملتها يا كامل".

دخل الرئيس فى حالة ضحك قائلا :" عايزين نعمل محور بحرم الطريق التابع لـ النقل، وتقول لا .. الأرض بتاعتك غالية يا كامل".

ورد الفريق كامل الوزير قائلا :" تواصلت مع القائد العام وقلت له نكتب ورق، والأرض اللى هو عايزها ياخدها عشان نحفظ حقوق السكة الحديد" .

ورد الرئيس :" موافق يا كامل، بس نعمل ورق بالمحاور وناخد ثمنها، ورد كامل الوزير كله لمصر يا ريس وحضرتك رئيس مصر".
 

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