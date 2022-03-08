مواطن يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل

الثلاثاء، 08-03-2022
11:43 ص
أقدم مواطن على إلقاء زوجة
ه وأبنائه الخمسة من الطابق الثاني بالمنزل، في محافظة قنا
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تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوصول سيدة مصابة بجروح قطعية وسطحية بالرأس ونزيف في المخ من شدة الارتطام، وأبنائها مصابين بنزيف وكسور متفرقة نتيجة سقوطهم من شرفة منزل
هم في قرية دندرة، وحالة بعضهم خطيرة.
وكشفت التحقيقات أن السيدة وأولادها تم إلقائهم من شرفة الطابق الثاني على يد الزوج، بعد أن أكد شهود عيان أنهم شاهدوه يلقي بهم الواحد تلو الآخر ويهذي بكلمات غير مفهومة. كما تبين بعد تحليل عينة من دم المعتدي، تعاطيه المخدرات.