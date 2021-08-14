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مواطن يفاجئ «السيسي» برأيه على الهواء.. والرئيس: لأ عيب كده

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السبت، 14-08-2021 08:09 م

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع الأسرة المصرية واستمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه  مشروعات الإسكان الإجتماعي.
وأشاد مواطن بالمشروعات التنموية  التي يتم تنفيذها في مصر خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، وفاجا الرئيس قائلا:"  كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا لاهالينا 2 وبلكونة شقتي بـ عزبة الهجانة كلها ".
ورد الرئيس السيسي عليه قائلا:" علأ عيب كده انت هتعملنا مشكلة كبيرة كده"، وتابع المواطن :"  الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى والرئيس السيسي أب لنا جميعا ".
وتابع المواطن :"  انا بحبك يا ريس  ودايما حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني ".
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

 

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