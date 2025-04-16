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مواطن يحصل على مبلغ كبير من خليجي مقابل تزويجه ابنته لكن النهاية صـ.ـادمة

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الأربعاء، 16-04-2025 11:55 ص

 

 

 

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ مقدم من مواطن عربي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 335 ألف جنيه، بزعم تزويجه من ابنته بمنطقة الحوامدية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء المشكو في حقه لاستجوابه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المواطن الخليجي، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص مصري، قام بالحصول على مبلغ المهر المتفق عليه ثم اختفى، دون إتمام الزواج أو رد المبلغ المالي.

وأفاد مقدم البلاغ بأنه سلّم المتهم المبلغ كمهر للزواج من ابنته، إلا أنه فوجئ باختفائه وانقطاع التواصل معه تمامًا، ما دفعه لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الحوامدية.

وأمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله، كما كلّفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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