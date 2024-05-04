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مهمة غير مسبوقة.. الصين تغزو الجانب البعيد من القمر

مهمة غير مسبوقة.. الصين تغزو الجانب البعيد من القمر

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السبت، 04-05-2024 10:12 ص نسمه عبد الوهاب
اطلقت الصين، مركبة فضاء غير مأهولة في مهمة تستغرق شهرين تقريبا لإحضار عينات من الصخور والتربة من الجانب البعيد للقمر، لتصبح بذلك أول دولة تقوم بهذه المحاولة الطموحة.
وانطلق الصاروخ لونج مارش-5، أكبر صاروخ صيني، الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي على جزيرة هاينان في جنوب الصين على متن المسبار تشانغ آه-6 الذي يزن ثمانية أطنان.
ومهمة المسبار هي الهبوط في حوض أيتكين في القطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر وجمع العينات وإعادتها للأرض مما قد يجعل الصين أول دولة تستعيد عينات من الجانب "الخفي" للقمر.

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