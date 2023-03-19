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مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. طلاق فنانة كويتية بعد أسبوعين زواج لهذا السبب

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عقد القران
Native
Teads
الأحد، 19-03-2023 12:08 م


في واقعة أثارت جدلا كبيرا، في الأيام القليلة الماضية، أقبل شاب عراقي، يدعى حيدر الفيلي، على الزواج من الفنانة الكويتية غدير الفهد، بمهر ومؤخر خياليين لكن يبدو أن القصة انتهت سريعا بينهما.

وتسبب زفاف حيدر الفيلي من غدير الفهد ضجة كبيرة بسبب المؤخر والمهر قبل أسبوعين، قبل أن يعلن الشاب العراقي طلاقه.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المجلس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الفيلي الطلاق من الفنانة الكويتية بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق.

يأتي ذلك بعد عقد قرانهما قبل أسبوعين بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار.

وفي الرابع من مارس الجاري، أثار الشاب العراقي المقيم في فنلندا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة "مليار يورو".

فيما تباينت ردود الأفعال على حساب الشاب على تطبيق "تيك توك" الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو أثناء توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية غدير الفهد.

وفي الفيديو يقول المأذون وهو يقرأ بنود العقد، إن "المهر كيلو ذهب عيار 21"، ثم يصاب بالدهشة لقراءة عبارة "مليار يورو مؤخر"، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر.
 

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