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مها صبري.. الفنانة التي سلمت نفسها لدجال حتى ماتت على يده

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مها صبري
 
السبت، 23-01-2021 03:51 م المصريون

لقبت الفنانة مها صبري بـ " سيدة أغاني الأفراح"، حيث ولدت في 22 مايو عام 1932 بباب الشعرية، واسمها الحقيقي" زكية فوزى محمود"، واختار لها عبدالسلام النابلسي اسمها الفني.
اعتزلت الفن مقابل زواجها من أحد الضباط المقربين من المشير عبد الحكيم عامر، وهو اللواء علي شفيق وسافرت معه إلى لندن، حتى توفى مقتولا.
ترددت على المعالجين الروحانيين والدجالين، وسلمت نفسها لأحدهم حتى تسبب في وفاتها نتيجة وصفة معروفة.
يرصد الفيديو مفاجآت صادمة عن حياة الفنانة:

 

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