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مها أحمد: تيك توك نجمني أكثر ...تفاصيل

مها أحمد: تيك توك نجمني أكثر ...تفاصيل

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مها أحمد
السبت، 16-03-2024 10:45 ص نسمه عبد الوهاب
اكدت الفنانة مها أحمد أنها تحصل على فوائد عديدة من التواجد على منصة "تيك توك"، بعد تحول مشاهير منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها تيك توك إلى نجوم مرشحين للمشاركة في أعمال فنية كممثلين.

وقالت مها أحمد خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار: "أنا كفنانة قاعدة في بيتنا، وإنت لو مشهورة على السوشيال ميديا ممكن تعملي بطولة فيلم أو مسلسل، أيا كانت وظيفتك الأصلية، وحتى لو كنت غير متعلمة"وأضافت: "مش المخرجين بياخدوا بلوجرز وشايفين إن أي حد ممكن يمثل، وأنا كنت مش عاجباكم كفنانة، طيب أنا بقيت بلوجر".

وتابعت: "مش عيب إني أدخل تيك توك، وأنا أولى أبقى واجهة لبلدي وأرد غيبتها وغيبة زملائي في الوسط الفني، بدل ما أعاني من الاكتئاب وأنام طول الوقت بالأدوية، وأيام كورونا لما طلعت على السوشيال ميديا شفيت، والتيك توك بالنسبة لي مسرح، لأن الفنان لما يقعد في البيت بيصدي".


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