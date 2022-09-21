من هي هيا الشعيبي التي تصدرت تريند السعودية بعد بكائها من تعليقات المتابعين؟

الأربعاء، 21-09-2022
12:51 م
تصدر اسم الفنانة الكويتة هيا الشعيبي
تريند محرك البحث
«جوجل»، في السعودية، بعدما ظهرت هيا الشعيبي
أثناء وضعها المكياج، في بث مباشر
عبر حسابها على تطبيق سناب شات، ولم تتمالك دموعها بسبب تعليقات المتابعين.
وتأثرت النجمة الكويتية بشكل كبير بسبب محبة المتابعين
التي ظهرت في التعليقات، إذ امتدح جمهورها جمالها وعبروا عن حبهم الشديد لها،
بينما سخر منها البعض، مما جعلها تتأثر وتظهر في حالة بكاء بسبب التعليقات على
البث المباشر لها.
وانتقد البعض هيا الشعيبي
، لافتين إلى أنها لا تبكي
بصورة حقيقية، وتبادلوا مع معجبي هيا الشعيبي
الاتهامات، وأكد محبي الفنانة
الكويتية أن هؤلاء على خلاف سابق مع الفنانة، وعلقوا: «فكوها من شركم»، «الناس
شايلة حقد وغل والدنيا ولا تسوى».
من هي هيا الشعيبي؟
هيا الشعيبي
من مواليد 2 يناير 1979، ودخلت الفن بدعم من
والدتها، في حين عارض والدها الفكرة كثيرا .
فنانة كوميدية، دخلت مجال التمثيل، عندما كانت طفلة
صغيرة، كبديلة عن الفنانة طيبة الفرج، في مسرحية كويتية تحمل اسم «الحرمنة»، بعد
اعتذارها عن دورها في المسرحية، واكتسبت شهرة في الأعمال الكوميدية.
ومن أبرز أعمالها مسرحيات: «الخيران رايح جاي، هوامير،
الأسهم، البيت بيتك، أبوسارة في العمارة»، وأيضًا قدمت عددًا من البرامج، منها:
«فضائيات، قرقيعان، واي فاي»، إلى جانب البرنامج الذي اكتسب أعلى نسبة مشاهدة
«طارق وهيومة».