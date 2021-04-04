من هي «ميرال ماهيليان» التي قادت موكب المومياوات الملكية؟

الأحد، 04-04-2021
10:21 ص
المصريون
تساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية
الفتاة التي ظهرت تقود موكب المومياوات الملكية
أمس، والتي لفتت الأنظار بجمالها.
وهذه الفتاة الحسناء، موديل وممثلة مصرية بريطانية، تدعى
”ميرال ماهيليان
“، واشتهرت بظهورها في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها.
وفي أول تعليق لها على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية،
قالت ميرال ماهيليان
: ”فخورة جدًا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من مثل هذا اليوم التاريخي.
لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهبي“.
وعلى صعيد التمثيل، قدمت ميرال ماهيليان
أول أعمالها عام
2017، مع الفنان أمير كرارة من خلال مسلسله الشهير ”كلبش“. وفي نفس العام كررت ميرال
ماهيليان التعاون مع بيتر ميمي وشاركت في بطولة فيلم ”القرد بيتكلم“، من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ
بيتر ميمي وبطولة أحمد الفيشاوي وعمرو واكد وريهام حجاج وسيد رجب ورانيا شاهين.