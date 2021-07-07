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من هي « موكا حجازي» بطلة فيديوهات الرقص بالملابس الداخلية؟

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من هي « موكا حجازي» بطلة فيديوهات الرقص بالملابس الداخلية؟

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موكا
Native
الأربعاء، 07-07-2021 11:07 ص

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديوهات لفتاة جديدة تدعى “موكا حجازي”، تنشر فيديوهات وصور اعتبرها البعض مسيئة وتخل بقيم المجتمع، على الحساب الخاص بها عبر تطبيق «تيك توك».
بدأت موكا حجازي فيديوهاتها ووجودها على مواقع التواصل الاجتماعي من منصة «تيك توك» الأشهر في تبادل الفيديوهات القصيرة، ووصلت مشاهدات فيديوهاتها إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف مشاهدة.
ولدت موكا حجازي في الجزائر وهي من أصول مصرية، وذلك حسب ما نشرته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”.
أبرز المعلومات عن موكا حجازي:
- ظهرت موكا حجازي، في البداية  من خلال نشر عدد من فيديوهات الرقص على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.
- حصد مقطع الفيديو الخاص بها الذي احتوى على مشاهد وصفها البعض بالأقرب للإغراء الإباحي، أكثر من مليون ونصف مشاهدة منذ طرحه، وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع، حذف موقع “تيك توك” الصفحة الرئيسية الخاصة بهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
- تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو موكا حجازي، وسط انتقادات واسعة عن طريقة ملابسها التى تميل الى العري.
- ظهرت في تصريحات وهي تصف نفسها إنها تهوي حب الرقص، مما أثار جدلا واسعا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
- تفضل الحديث مع متابعيها وجمهورها ودائما ما تجيب على التساولات المثيرة خاصة مع متابعيها.
-تصدرت «موكا» بعد نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت وهي ترقص فيه شبه عارية، مؤشرات البحث على  محركات البحث الإلكترونية رغم أن المقطع لم تتجاوز مدته الـ 19 ثانية، وبدأ يتداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
تظهر موكا حجازي في معظم فيديوهات «تيك توك»، بالملابس النسائية الداخلية.
-تصنف موكا معظم مقاطعها المصورة بأنها فوق 18 عاما، ما يوحي باحتوائها على محتوى مخل بالآداب.
ظهرت موكا حجازي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ حوالي 4 أسابيع فقط.
رغم ذلك استطاعت موكا حجازي أن يكون لديها ما يزيد عن 11 ألف متابع، خلال تلك الفترة التي تعتبر قصيرة.
-تدخن موكا حجازي الشيشة وتشارك تلك الصور والفيديو عبر خاصية «استوري»، على موقع «إنستجرام».

 

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