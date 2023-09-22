من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر 2023؟

الجمعة، 22-09-2023
01:47 م
نسمه عبد الوهاب
سلمي الجابري، على الرغم من كونها زوجة وأم لطفلين، إلا أنها فازت بلقب ملكة جمال
مصر العالمية للنساء لعام 2023، ومنذ الإعلان عن الخبر وبدأ عدد كبير من الجمهور بالسؤال حول من هي سلمى الجابري
التي حصلت على اللقب.
من هي سلمى الجابري ملكة جمال
مصر؟
- ولدت سلمى الجابري
في عام 1999
- عمر حاليًا يناهز 24 عاما
- تخرجت من كلية الإعلام من جامعة الأهرام الكندية
- تعمل في مجال الإعلانات وخاصة بمجال الإعلان عن الجمال
- متزوجة من لاعب كرة القدم أحمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب المصري ونادي سيراميكا
- لديها من زوجها بيكهام طفلين
- كانت تربطهما قصة حب منذ عام 2017
- اسماء ابناءها هم إيملي وهي الأبنة الكبرى، والصغير يدعى زين
سلمى الجابري
أعلنت خبر تتويجها كملكة جمال
مصر للعالم لعام 2023 من خلال موقع إنستجرام، وظهرت وهي ترتدي اللباس الأسود المرصع بالمجوهرات، مع الذهب الأبيض المطرز.